“It is about time” Festive Dinner & Dance

<p> </p>

<p>Festive Time: 6:00 pm</p>

<p>Dinner: 6:30pm </p>

<p>Cash Bar</p>

<p><strong>DANCE TO THE MUSIC OF</strong> <strong>“BLUE CITY TRIO”</strong></p>

<p>Questions?: 250-766-5345</p>

<p>Tickets: at Intrigue Winery</p>

<p>2291 Goldie Road – open 10 a.m. to 6 p.m. daily </p>

<p>CASH OR CHEQUE ONLY $30.00 per person</p>

<p>** Fund raising event for a new floor</p>

<p><img class='alignleft size-large wp-image-15614' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/OK-HALL-XMAS-POSTER-2017-792x1024.jpg' alt='' width='640' height='827' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/OK-HALL-XMAS-POSTER-2017-792x1024.jpg 792w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/OK-HALL-XMAS-POSTER-2017-232x300.jpg 232w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/OK-HALL-XMAS-POSTER-2017-768x993.jpg 768w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/OK-HALL-XMAS-POSTER-2017.jpg 1063w' sizes='(max-width: 640px) 100vw, 640px' /></p>