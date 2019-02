15 Passejada amb Barret - Paseo con Sombrero - Stroll with a Hat

www.ambbarret.com

CATALÀ

El diumenge 28 d’abril de 2019 a les 12 del migdia gaudeix d’un ambient únic i passeja amb el teu barret per la Rambla de Catalunya de Barcelona, entre Diagonal i Gran Vía. Tant si prefereixes l'elegància clàssica com l’extravagància esbojarrada, gorra o barret de copa, boina o bombí, capell de còctel o turbant, aquesta és la teva oportunitat de lluir-te.

No cal inscriure’s, només portar el barret al cap.

Nina Pawlowsky i Cristina de Prada (organitzadores)

PD Coincideix amb les eleccions generals... ves a votar amb barret i després vine a passejar!

🤠

CASTELLANO:

El domingo 28 de abril de 2019 a las 12 del mediodía disfruta de un

ambiente único y pasea con tu sombrero por la Rambla de Catalunya de Barcelona, entre Diagonal y Gran Vía. Tanto si prefieres la elegancia clásica como la extravagancia loca, gorra o sombrero de copa, boina o bombín, tocado o turbante, ésta es tu oportunidad de lucirte.

No es necesario inscribirse, basta llevar el sombrero puesto.

Nina Pawlowsky y Cristina de Prada (organizadoras)

PD Coincide con las elecciones generales... ves a votar con sombrero y después ven a pasear!

🤠

ENGLISH:

Stroll with you hat and enjoy Barcelona's unique atmosphere at noon on Sunday 28th of April 2019 on Rambla de Catalunya between Diagonal and Gran Via. Whether you prefer classic elegance or wild flamboyance, flat cap or top hat, beret or bowler, fascinator or turban, it’s your time to shine.

No need to sign-up, just wear your hat.

Nina Pawlowsky and Cristina de Prada (organizers)

PD This very same day there will be general elections in Spain, but we will celebrate the Stroll all the same!

https://www.facebook.com/events/308818323170789/