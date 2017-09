2017 Budget – Public Outreach

<p>Stop by the Arena Wednesday afternoon and enjoy an informal chat with Tanya Garost, Chief Financial Officer, about the 2017 budget for municipal operations and learn about the projects happening in your neighbourhood. </p>

<p>Learn about where the money comes from and where it goes to in providing services to the community. </p>

<p><img class='alignleft size-large wp-image-14187' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Public-Info-Display-boards-budget_Page_1-791x1024.jpg' alt='public-info-display-boards-budget_page_1' width='640' height='829' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Public-Info-Display-boards-budget_Page_1-791x1024.jpg 791w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Public-Info-Display-boards-budget_Page_1-232x300.jpg 232w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Public-Info-Display-boards-budget_Page_1-768x994.jpg 768w' sizes='(max-width: 640px) 100vw, 640px' /> <img class='alignleft size-large wp-image-14188' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Public-Info-Display-boards-budget_Page_2-721x1024.jpg' alt='public-info-display-boards-budget_page_2' width='640' height='909' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Public-Info-Display-boards-budget_Page_2-721x1024.jpg 721w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Public-Info-Display-boards-budget_Page_2-211x300.jpg 211w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Public-Info-Display-boards-budget_Page_2-768x1091.jpg 768w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Public-Info-Display-boards-budget_Page_2.jpg 952w' sizes='(max-width: 640px) 100vw, 640px' /></p>