Agriculture Land Leasing Workshop

<p><span style='font-size: medium;'>An interactive information session for land owners interested in leasing out their own agriculture land and for farmers or prospective farmers/producers seeking to lease land for agriculture purposes. The workshop is designed to provide guidance and information of lease considerations, managing the risks and understanding property tax and income tax implications. </span></p>

<p>Presenters:</p>

<p><span style='font-family: Arial;'><span style='font-family: Arial,Arial; font-size: medium;'><span style='font-family: Arial,Arial; font-size: medium;'><b>Chris Henderson, </b></span></span><i><span style='font-size: medium;'><span style='font-size: medium;'>CPA, CA </span></span></i></span><span style='font-size: medium;'>Chartered Accountant </span></p>

<p><span style='font-family: Arial;'><span style='font-family: Arial,Arial; font-size: medium;'><span style='font-family: Arial,Arial; font-size: medium;'><b>Howard Joynt </b></span></span><i><span style='font-size: medium;'><span style='font-size: medium;'>P.Ag, </span></span></i></span><span style='font-size: medium;'>Professional Agrologist </span></p>

<p><span style='font-size: medium;'>There is no cost for the workshop but please RSVP with your name and phone number to indicate attendance on </span><b><span style='font-family: Arial;'><span style='font-family: Arial,Arial; font-size: medium;'><span style='font-family: Arial,Arial; font-size: medium;'>January 12</span></span><span style='font-size: xx-small;'><span style='font-size: xx-small;'>th</span></span><span style='font-size: medium;'><span style='font-size: medium;'>, 2016 in Kelowna</span></span></span></b><span style='font-size: medium;'>. </span></p>

<p><span style='font-family: Arial,Arial; font-size: medium;'><span style='font-family: Arial; font-size: medium;'><b>RSVP or further information contact: </b></span></span><span style='font-size: medium;'>Anne.Skinner@gov.bc.ca </span></p>

<p>or 250-260-4621 (leave a message with your name & phone #)</p>

<p><span style='font-family: Arial;'><span style='font-family: Arial,Arial; font-size: medium;'><span style='font-family: Arial,Arial; font-size: medium;'>Sponsored by: </span></span><b><span style='font-family: Arial,Arial; font-size: medium;'><span style='font-family: Arial,Arial; font-size: medium;'>Central Okanagan Economic Development Commission, Central Okanagan Regional District, and BC Ministry of Agriculture.</span></span></b></span></p>

<p><img class='alignleft size-large wp-image-11991' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Agriculture-Land-Leasing-Workshop-Kelowna-2016-Jan-12-947x1024.jpg' alt='Agriculture Land Leasing Workshop - Kelowna 2016-Jan-12' width='640' height='692' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Agriculture-Land-Leasing-Workshop-Kelowna-2016-Jan-12-947x1024.jpg 947w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Agriculture-Land-Leasing-Workshop-Kelowna-2016-Jan-12-278x300.jpg 278w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Agriculture-Land-Leasing-Workshop-Kelowna-2016-Jan-12-768x830.jpg 768w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Agriculture-Land-Leasing-Workshop-Kelowna-2016-Jan-12.jpg 1445w' sizes='(max-width: 640px) 100vw, 640px' /></p>

<p> </p>