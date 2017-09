Arrivals & Dreams (ABBA & Fleetwood Mac Tribute) presented by TD

<p>Free Feature Concert of the summer season presented by TD. </p>

<p>Enjoy an <a href='http://openairperformances.us6.list-manage1.com/track/click?u=1dc7252054&id=2a652bacec&e=156b96ff47'>ABBA and Fleetwood Mac Tribute</a> with Arrival & Dreams. </p>

<p>Bring your lawn chairs and blankets for seating in the park. Kids activities on site. FREE event thanks to sponsors!</p>

<p><img class='alignleft size-large wp-image-15162' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Arrivals-and-Dreams-2-1024x536.jpg' alt='' width='640' height='335' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Arrivals-and-Dreams-2-1024x536.jpg 1024w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Arrivals-and-Dreams-2-300x157.jpg 300w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Arrivals-and-Dreams-2-768x402.jpg 768w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Arrivals-and-Dreams-2.jpg 1200w' sizes='(max-width: 640px) 100vw, 640px' /></p>