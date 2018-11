BAFTA Shorts 2018

No te pierdas los mejores cortometrajes británicos del año nominados a los premios BAFTA. Te invitamos a su estreno el próximo 14 de noviembre a las 21.00 en el CaixaForum de Barcelona. Entrada libre hasta completar aforo.

A Drowning Man (Un hombre que se ahoga) MAHDI FLEIFEL. Solo y lejos de casa, The Kid deambula por una ciudad extraña buscando cómo sobrevivir a ese día. Rodeado por depredadores se ve obligado a hacer una serie de concesiones para poder sobrevivir por lo que su vida en el exilio se prolonga un día más.

Poles Apart (Polos opuestos) PALOMA BAEZA En un desolador paisaje del Ártico un solitario y hambriento oso polar ha de decidir si una ingenua osa parda canadiense se convertirá en su comida o en su amiga. La prestigiosa actriz Helena Bonham Carter ha prestado su voz para dar vida a ese oso luchando por su supervivencia.

Work (Trabajo) ANEIL KARIA Jess tiene dieciocho años y vive en Londres sopesando sus responsabilidades como hija con sus ambiciones de carrera en la danza. Hasta que durante un viaje al trabajo se enfrenta con la fría e injusta realidad. Su perspectiva del mundo entonces comienza a cambiar.

Have Heart (Ten corazón) WILL ANDERSON Verdadero ícono de la cultura internet, el GIF es una herramienta que muchos usan a diario en sus móviles. ¿Pero qué es de la vida de esos GIF atrapados en un bucle continuo? Will Anderson, ganador de un premio BAFTA por The Making of Longbird nos ofrece con este cortometraje una historia tierna acerca de la crisis existencial que sufre este personajito geométrico.

Cowboy Dave (Dave el Vaquero) COLIN O'TOOLE Este cortometraje ambientado en los suburbios de Manchester narra el encuentro de un vagabundo, con un buscavidas y un estafador. Cowboy Dave es la historia semi-ficticia de un encuentro que tuvo el director de esta obra Colin O'Toole cuando tenía 12 años con el rockero Dave Rowbotham (miembro de las bandas The Durutti Column y The Mothmen), conocido por algunos como Cowboy Dave.