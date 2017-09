Bike to Work/School Week Celebration Station

<p>Join us at the Beasley Park Celebration Station for Bike to Work & School Week treats & prizes.</p>

<p><span style='font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; font-size: 10pt;'><span style='color: #000000;'><span style='font-family: Trebuchet MS;'>Each person riding a bicycle will be given a spin on the prize wheel and receive a guaranteed prize. Among all the incredible prizes donated by </span></span><a title='Lake Country Cycle' href='http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwNTMxLjU5Njg0MzYxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDUzMS41OTY4NDM2MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2ODMwNzEwJmVtYWlsaWQ9a21pbGxlckBsYWtlY291bnRyeS5iYy5jYSZ1c2VyaWQ9a21pbGxlckBsYWtlY291bnRyeS5iYy5jYSZ0YXJnZXRpZD0mZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&135&&&http://www.lakecountrycycle.ca' target='_blank'><span style='color: #0000ff; font-family: Trebuchet MS;'>Lake Country Cycle</span></a><span style='color: #000000;'><span style='font-family: Trebuchet MS;'>, you won’t want to miss out on the Grand Prize Draw of a Louis Garneau Hybrid Bicycle. Join us on your bike June 1st at Beasley Park, and ride away with prizes and goodies provided by </span></span><a title='Save On Foods' href='http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwNTMxLjU5Njg0MzYxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDUzMS41OTY4NDM2MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2ODMwNzEwJmVtYWlsaWQ9a21pbGxlckBsYWtlY291bnRyeS5iYy5jYSZ1c2VyaWQ9a21pbGxlckBsYWtlY291bnRyeS5iYy5jYSZ0YXJnZXRpZD0mZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&136&&&https://www.saveonfoods.com/' target='_blank'><span style='color: #0000ff; font-family: Trebuchet MS;'>Save On Foods</span></a><span style='color: #000000;'><span style='font-family: Trebuchet MS;'> and </span></span><a title='Lake Country Cycle' href='http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwNTMxLjU5Njg0MzYxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDUzMS41OTY4NDM2MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2ODMwNzEwJmVtYWlsaWQ9a21pbGxlckBsYWtlY291bnRyeS5iYy5jYSZ1c2VyaWQ9a21pbGxlckBsYWtlY291bnRyeS5iYy5jYSZ0YXJnZXRpZD0mZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&137&&&http://www.lakecountrycycle.ca' target='_blank'><span style='color: #0000ff; font-family: Trebuchet MS;'>Lake Country Cycle</span></a><span style='color: #000000;'><span style='font-family: Trebuchet MS;'>.</span></span></span></p>

<p>Consider adding active transportation to your routine to get around Lake Country by foot, bike, skateboard, scooter, and get more exercise while you enjoy the community surroundings.</p>

<p><img class='alignright size-medium wp-image-12816' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/IMG_2781-Sheila-cycling-300x300.jpg' alt='IMG_2781 Sheila cycling' width='300' height='300' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/IMG_2781-Sheila-cycling-300x300.jpg 300w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/IMG_2781-Sheila-cycling-150x150.jpg 150w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/IMG_2781-Sheila-cycling-768x768.jpg 768w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/IMG_2781-Sheila-cycling.jpg 800w' sizes='(max-width: 300px) 100vw, 300px' /></p>