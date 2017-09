Canada Day in Lake Country

<p><img class='alignleft wp-image-8959' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2014/06/Canada-300x199.jpg' alt='Canada' width='229' height='152' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2014/06/Canada-300x199.jpg 300w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2014/06/Canada.jpg 403w' sizes='(max-width: 229px) 100vw, 229px' />Join your friends & neighbours at Beasley Park for the Canada Day festivities presented by Rotary Club of Lake Country.</p>

<p><img class='alignright wp-image-13021 ' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Rotary.png' alt='Rotary' width='91' height='92' /></p>

<p><span style='color: #800000;'><strong>SCHEDULE OF EVENTS</strong></span></p>

<p>8-11:30am Pancake Breakfast</p>

<p>8-11:30am Entertainment (Rotary Pavilion Stage)</p>

<ul>

<li> 8:00-9:00am Jenn Boal</li>

<li>9:15-9:45am Zumba with Elizma Coetzee</li>

<li>9:45-10:15am Kees Tae Kwon Do</li>

<li>10:30-11:30am Lake Country Big Band</li>

</ul>

<p>11:00am Official Ceremonies: O’Canada (ASL interpretation provided)</p>

<p><span style='color: #800000;'><strong>SPECIAL FEATURES</strong></span>:</p>

<ul>

<li>8:00-11:30am Children’s Inflatable Circus Station (courtesy of Lake Country Gymnastics & Circus Arts)</li>

<li>9:15am-noon Children’s Face Painting (courtesy of Okanagan Boys & Girls Club)</li>

<li>10:00am- 11:00am Root Beer Garden (courtesy of Lake Country Lion’s Club)</li>

<li>10:15-10:45am Lake Country jumping Agility mutts</li>

<li>11:00am-noon Complimentary Fresh Cut Watemelon (courtesy of Save On Foods Lake Country)</li>

<li>11:00am-noon Complimentary Canada Day Cupcakes (courtesy of the Rotary Club of Lake Country)</li>

</ul>

<p>Participants:</p>

<ul>

<li>Lake Country Fire Department</li>

<li>Lake Country Food Bank</li>

<li>Lakeside Hearing</li>

<li>Lake Country Citizen’s Patrol</li>

<li>Lake Country Health Planning Society</li>

<li>Mona Vision</li>

<li>Sole Revival Shoes & Footwear</li>

<li>Odette’s Skin Laser Wellness Clinic</li>

<li>Lake Country Dairy Queen</li>

</ul>

<p><span style='color: #800000;'><strong>EVENING EVENTS</strong></span> hosted by Live! in Lake Country <img class='alignright wp-image-13023' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/LiveInLakeCountry-logo-500px-300x140.png' alt='LiveInLakeCountry-logo-500px' width='188' height='88' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/LiveInLakeCountry-logo-500px-300x140.png 300w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/LiveInLakeCountry-logo-500px.png 500w' sizes='(max-width: 188px) 100vw, 188px' /></p>

<p>6:30-7:30pm Kath and the TomKats</p>

<p>7:45-9:00pm Sista B and the Boyz</p>

<p>9:00-11:00pm The Jungle Book (Big Screen Movie-in-the-park) <img class='alignleft wp-image-13022 size-medium' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/JungleBook_Final-_off-210x300.jpg' alt='JungleBook_Final-_off' width='210' height='300' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/JungleBook_Final-_off-210x300.jpg 210w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/JungleBook_Final-_off-768x1100.jpg 768w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/JungleBook_Final-_off-715x1024.jpg 715w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/JungleBook_Final-_off.jpg 1257w' sizes='(max-width: 210px) 100vw, 210px' /></p>