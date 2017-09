Canada Rocks – Gem and Mineral Show

<div id='Hours'>

<h1>Canada Rocks</h1>

<p>July 16 & 17<br />

Saturday 9am – 5pm — Sunday 10am – 4pm</p>

</div>

<h3>Gem & Mineral Federation of Canada<br />

1120 Rock Club of Kelowna<br />

Vernon Lapidary & Mineral Club</h3>

<h2><a>Winfield Memorial Hall (map)</a></h2>

<p>10130 Bottom Wood Lake Rd<br />

Lake Country, BC<br />

(1 block east of Highway 97 at Berry Rd.)</p>

<p>Dealers with rocks, crystals, minerals, fossils, gem stones, beads,<br />

supplies for the lapidary hobby, hand crafted silver work</p>

<p>Displays of rocks, crystals, minerals and fossils</p>

<p>Artists demonstrating silversmithing, wire wrapping and lapidary arts</p>

<h2>Admission</h2>

<p>ADULTS — $4<br />

CHILDREN — $2<br />

UNDER 6 FREE ( Accompanied by an adult )</p>