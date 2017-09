Carr’s Landing Art Tour

<p>Take yourself on a Free self-guided tour of various art galleries in the Carr’s Landing neighbourhood of Lake Country held over two weekends. </p>

<p>There are wineries to enjoy visiting along the way too. </p>

<p> </p>

<p><img class='alignleft size-large wp-image-15052' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2017-Carrs-Landing-Art-Tour-1024x628.jpg' alt='' width='640' height='393' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2017-Carrs-Landing-Art-Tour-1024x628.jpg 1024w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2017-Carrs-Landing-Art-Tour-300x184.jpg 300w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2017-Carrs-Landing-Art-Tour-768x471.jpg 768w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2017-Carrs-Landing-Art-Tour.jpg 1537w' sizes='(max-width: 640px) 100vw, 640px' /></p>

<p><img class='alignleft size-full wp-image-15053' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2017-Carrs-landing-art-tour-map.jpg' alt='' width='427' height='960' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2017-Carrs-landing-art-tour-map.jpg 427w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2017-Carrs-landing-art-tour-map-133x300.jpg 133w' sizes='(max-width: 427px) 100vw, 427px' /></p>