<p>Lake Country Seniors Centre 9832 Bottom Wood Lake Road will be holding their annual Christmas Dinner on Dec. 15 at 12:00 and the price is $14,00. Ticket go on sale Nov 17th at noon.</p>

<p><span style='color: black; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt;'>For more info. call </span><span style='color: black; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt;'>250-766-4220 or Dorothy 250-766-4568.</span></p>

