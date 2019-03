Cibèrpates: espais virtuals de control i llibertat de la Generació Z

L’ubiqüitat de la tecnologia i l’accés global a l’internet ha permès la creació d’espais virtuals que de vegades són, per la Generació Z, més reals i legítims que la realitat en si; siguin xarxes socials, videojocs, plataformes de missatgeria instantània o blogs. Aquesta conreació d’espais amb l’ordinador ha fet parir un fenomen generacional, donat que el concepte de realitat i espai físic l’hem alterat radicalment. Ara, allò que creem, el món que existeix dins del portàtil, són més acollidors i més personalitzats que no pas el món de fora com allò digital suposa una dominació d’una realitat concebuda i ‘materialitzada’ per nosaltres i per a nosaltres. Per tant, aquests espais esdevenen calabossos de desitjos, amfiteatres de fetitxes, passadissos de rauxes i cambres de plaers; tot que la realitat no ens ha permès obtenir. Però els codis que ens permeten idear i generar aquestes plataformes són alliberadors? O som igualment subjectes a patrons redundants de control d’una autoritat oculta?

trew

Comissariat per Gabriel Virgilio Luciani

Artistes : Ada Fontecilla, Juan David Galindo, Carles Castaño, Jaume Clotet, Yago Anton Lorenzo, Àlex Wifi, M05F3T

https://www.facebook.com/events/567749817040406/