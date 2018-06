Performing Live:

DYING FETUS -- https://www.facebook.com/dyingfetus

INCANTATION -- https://www.facebook.com/incantationofficial

GATECREEPER -- https://www.facebook.com/gatecreeper

GENOCIDE PACT -- https://www.facebook.com/genocidepact

metal.

doors @ 7pm;

show @ 8pm.

all ages.

$22 advance;

$27 day of show.

RSVP: https://www.facebook.com/events/270020770229552/

Buy tickets: https://www.dnalounge.com/calendar/2018/10-05.html

Watch and listen:

Dying Fetus: Wrong One To Fuck With: http://youtu.be/-LkZ872_rXI

Incantation: Messiah Nostrum: http://youtu.be/KHnliGRvbgI

Gatecreeper: Desperation: http://youtu.be/2kIuuojYu-A

Genocide Pact: Pain Reprisal: http://youtu.be/ZKJeMLtiDXE