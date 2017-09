Electrorecycle at the Farmers & Crafters Market

<p><img class='alignleft size-medium wp-image-15058' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/electrocycle-round-up-image-300x184.jpg' alt='' width='300' height='184' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/electrocycle-round-up-image-300x184.jpg 300w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/electrocycle-round-up-image-768x472.jpg 768w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/electrocycle-round-up-image-1024x629.jpg 1024w' sizes='(max-width: 300px) 100vw, 300px' />Bring your small electrical appliances and power tools to the Farmers & Crafters Market this week if you’d like to recycle them. </p>

<p>The Electrorecycle ambassadors will be there to recycle your items. Visit the website at www.electrorecycle.com to learn more about what you should bring. </p>

<p><img class='alignleft wp-image-15059 size-full' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/LakeCountry-FM-small-applicance-recycling-2017-06-30.png' alt='' width='404' height='520' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/LakeCountry-FM-small-applicance-recycling-2017-06-30.png 404w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/LakeCountry-FM-small-applicance-recycling-2017-06-30-233x300.png 233w' sizes='(max-width: 404px) 100vw, 404px' /></p>

<p>More recycled > less in the landfill > cleaner earth. </p>

<p><img class='alignleft size-large wp-image-15057' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/electro-recycle-infographics-V4-648x1024.png' alt='' width='640' height='1011' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/electro-recycle-infographics-V4-648x1024.png 648w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/electro-recycle-infographics-V4-190x300.png 190w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/electro-recycle-infographics-V4-768x1214.png 768w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/electro-recycle-infographics-V4.png 1189w' sizes='(max-width: 640px) 100vw, 640px' /></p>

