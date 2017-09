Elvis and Friends

<p><a href='http://www.kelownaactorsstudio.com/shows/show/ElvisFriends'><img class='alignleft wp-image-14435' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/ElvisFriends-FB-280217-large-button-replacement-1.jpg' alt='' width='622' height='236' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/ElvisFriends-FB-280217-large-button-replacement-1.jpg 828w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/ElvisFriends-FB-280217-large-button-replacement-1-300x114.jpg 300w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/ElvisFriends-FB-280217-large-button-replacement-1-768x292.jpg 768w' sizes='(max-width: 622px) 100vw, 622px' /></a>European grand champion, Las Vegas grand champion, Penticton BC grand champion, Pala California grand champion and Memphis first runner up in the Ultimate Elvis Tribute Contest, Adam Fitzpatrick as Elvis Presley. Joe Kelso as Roy Orbison, and Jake Stolz as Alan Jackson, backed by The Kelso Entertainment Show Band. This dynamic tribute show a must see!</p>

<div id='page-container' class='mm-page mm-slideout'> </div>

<p>Tickets: <a class='ai1ec-ticket-url-exported' href='http://www.kelownaactorsstudio.com/shows/show/ElvisFriends'>http://www.kelownaactorsstudio.com/shows/show/ElvisFriends</a>.</p>