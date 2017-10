Esperança Flea Market // 3rd Edition!

ENG // CAS // CAT

// ESPERANÇA FLEA MARKET!

Come and support a fantastic cause with our annual flea market, helping us support people living on the streets of Barcelona.

Everything you spend will go towards buying food & essential clothing and bedding, and ensure Esperança can continue for the 5th year - making lives a little easier for those less fortunate than us!

• Re-vamp your wardrobe with some pre-loved clothes at great prices

• Enjoy live music by various musicians and DJs

• A raffle with amazing prizes – tickets on sale now!

• Food and drinks stalls!

¡ESPERANÇA FLEA MARKET!

Ven y apoya una fantástica causa con nuestro Flea Market anual, colaborando con nosotros para ayudar a la gente sin techo que viven en las calles de Barcelona. Todo lo que la gente gaste en nuestro Flea Market irá destinado a comprar alimentos, ropa, sacos de dormir y también a asegurar que Esperança pueda continuar su actividad por cuarto año consecutivo haciendo la vida de aquellas personas que no son tan afortunadas un poco más sencilla.

• Renueva tu armario con ropa de segunda mano a precios de ganga

• Disfruta de música en directo de la mano de varios músicos y DJs

• Una rifa con premios increíbles- ¡Tickets ya a la venta!

• Venta de surtido variado de pasteles

• Comida y bebida a la venta!

ESPERANÇA FLEA MARKET!

Vine y dona suport a una fantàstica causa amb el nostre Flea Market anual, col•laborant amb nosaltres per ajudar a la gent sense sostre que viu als carrers de Barcelona. Tot el que la gent gasti en el nostre Flea Market anirà destinat a la compra d’aliments, roba, sacs de dormir y també a assegurar que Esperança pugui continuar la seva activitat per quart any consecutiu fent la vida d’aquelles persones que no son tant afortunades una mica mes senzilla.

• Renova el teu armari amb roba de segona ma a preus de ganga

• Gaudeix de musica en directe de la ma de diferents musics y DJs

• Una rifa amb premis increïbles- tickets ja a la venta!

• Venta d’assortit variat de pastissos

• Menjar y begudes a la venta!

https://www.facebook.com/events/143599719713792/