Family Magic Show Fundraiser

<p><span style='color: black; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;'>On May 1st the Lake Country Boys & Girls Club is holding an annual fundraiser from 6-8pm.</span></p>

<p><span style='color: black; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;'>The event will feature B.C Magician Leif David, as well as a silent auction ,BBQ, face painting and much more. </span></p>

<p><span style='color: black; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;'>Tickets are $10.00 per person and can be purchased at the Lake Country Boys and Girls Club office. </span></p>

<p><span style='color: black; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;'>Everyone is welcome! </span></p>

<p><img class='alignright size-large wp-image-11019' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Boys-and-Girls-Club-Magic-Show-Fundraiser-Flyer-2015-792x1024.jpg' alt='Boys and Girls Club Magic Show Fundraiser Flyer 2015' width='640' height='827' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Boys-and-Girls-Club-Magic-Show-Fundraiser-Flyer-2015-792x1024.jpg 792w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Boys-and-Girls-Club-Magic-Show-Fundraiser-Flyer-2015-232x300.jpg 232w' sizes='(max-width: 640px) 100vw, 640px' /></p>

