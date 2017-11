‘Fer front a les polítiques de la confusió i la por: la justícia social com a repte global’ és el segon dels debats que abordem amb dues dones que representen el paradigma de la resistència i la lluita contra les desigualtats: Naomi Klein i Ada Colau. La imposició per part de poders antidemocràtics de polítiques globals que desafien les nostres vides, la nostra seguretat i la supervivència del nostre planeta, serà el punt de partida d’aquest debat. És en aquest repte on les ciutats tenen l’obligació de plantejar-se estratègies per a fer front a aquestes polítiques que posen en perill els drets dels ciutadans, i han de contribuir a restaurar i preservar la justícia social, a l’hora que es desactiven els mecanismes de la confusió i la por. Aprofitant la publicació del nou llibre de Naomi Klein, ‘No n’hi ha prou amb dir No’ (Paidós/Empúries), parlarem amb aquestes dues dones sobre estratègies globals del xoc i accions locals de resistència.

Presentem el segon dels #DebatsComuna, en col·laboració amb les ditorials Paidós i Empúries, amb dues ponents increïbles: la periodista i activista Naomi Klein i l'Alcaldessa (i activista) Ada Colau.

Dijous 9 de novembre, 19h, C.C. Cotxeres de Sants.

ENTRADA LLIURE, aforament limitat a 700 persones.

❗️TRADUCCIÓ A LLENGUA DE SIGNES

Serà un vespre increïble on el debat girarà al voltant de la imposició de polítiques globals que desafien les nostres vides, la nostra seguretat i la supervivència del nostre planeta, per part de poders antidemocràtics. Tema central del nou llibre de l'autora canadenca.

En aquest context les ciutats tenen l'obligació de plantejar-se estratègies per fer front a les esmentades polítiques, que posen en perill els drets fonamentals dels ciutadans i el futur del nostre planeta.

Restaurem la justícia social desactivant els mecanismes de la confusió i la por!

