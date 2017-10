Fright Night

Performing Live:

VIVIFYD -- https://www.facebook.com/vivifydband

PANORAM -- https://www.facebook.com/panoramusic

STANDOFF -- https://www.facebook.com/rockbandstandoff

GRUMPSTER -- https://www.facebook.com/grumpsterband

STAY OUT -- https://www.facebook.com/officialstayout

LAST INSANE -- https://www.facebook.com/lastinsaneband

UNLUCKY ME

MEANT TO BEND -- https://www.facebook.com/meanttobend

NOVICAIN ROAD -- https://www.facebook.com/novicainroad

NESSIE THE GREAT -- https://www.facebook.com/nessiethegreatofficial

KINETIC RADIO -- https://www.facebook.com/kineticradiomusic

GRANDMA'S CAT -- https://www.facebook.com/grandmascatband

THE MAYBE NEVER -- https://www.facebook.com/themaybenever

rock.

3pm - 11pm.

all ages.

$10 advance;

$15 day of show.

https://www.facebook.com/events/121667428524570

RSVP: https://www.facebook.com/events/121667428524570/

Buy tickets: https://www.dnalounge.com/calendar/2017/10-29.html