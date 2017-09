<p><img class='alignright wp-image-14752' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/IMG_0915-Version-2-232x300.jpg' alt='' width='175' height='226' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/IMG_0915-Version-2-232x300.jpg 232w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/IMG_0915-Version-2-768x991.jpg 768w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/IMG_0915-Version-2-793x1024.jpg 793w' sizes='(max-width: 175px) 100vw, 175px' />Lake Country Garden Tour 2017 – Saturday, June 10, 9:00 am to 4:00 pm<br />

Gardeners in Lake Country showcase their talents. Great garden ideas, enjoy<br />

the sights and receive special offers from our sponsors. Local artists will display<br />

artwork in all gardens.</p>

<p>Tickets $20 per person. Proceeds donated to the Okanagan Rail Trail.</p>

<p>Available in:</p>

<p><img class='alignright wp-image-14754' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/IMG_1227-223x300.jpg' alt='' width='164' height='221' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/IMG_1227-223x300.jpg 223w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/IMG_1227-768x1032.jpg 768w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/IMG_1227-762x1024.jpg 762w' sizes='(max-width: 164px) 100vw, 164px' />Lake Country at: Kel-Lake Greenhouse, ACE Hardware & Winfield IDA Pharmacy</p>

<p>Kelowna at: Art Knapp Plantland, The Greenery</p>

<p>West Kelowna at: Bylands Nursery</p>

<p>Vernon at: Swan Lake Nursery</p>

<p>Armstrong at: Blue Mountain Nursery</p>

<p>For more information contact 250-766-1161.</p>

<p><img class='alignleft size-large wp-image-14791' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Garden-Tour-2017-poster-663x1024.jpg' alt='' width='640' height='988' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Garden-Tour-2017-poster-663x1024.jpg 663w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Garden-Tour-2017-poster-194x300.jpg 194w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Garden-Tour-2017-poster-768x1187.jpg 768w' sizes='(max-width: 640px) 100vw, 640px' /></p>

