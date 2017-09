<p>Come in costume to listen to some Halloween stories and make a craft.</p>

<p>5 years and under FREE drop in.</p>

<p><img class='alignleft size-medium wp-image-11554' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Halloween-story-time-poster-2015-232x300.jpg' alt='Halloween story time poster 2015' width='232' height='300' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Halloween-story-time-poster-2015-232x300.jpg 232w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Halloween-story-time-poster-2015-791x1024.jpg 791w' sizes='(max-width: 232px) 100vw, 232px' /></p>