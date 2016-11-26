Harry Potter Party

to Google Calendar - Harry Potter Party - 2016-11-26 19:00:00 Yahoo Calendar - Harry Potter Party - 2016-11-26 19:00:00 Hotmail / Windows Live Calendar - Harry Potter Party - 2016-11-26 19:00:00 iCalendar - Harry Potter Party - 2016-11-26 19:00:00

Oyama branch of Okanagan Regional Library @ 15718 Oyama Rd, Lake Country, BC V4V 2E1, Canada

<p><span style='color: black; font-family: 'Calibri','sans-serif';'>A family activity geared towards witches and wizards ages 5-12 years. Costumes encouraged. </span><span style='color: black; font-family: 'Calibri','sans-serif';'>Details can be found at <a href='http://www.orl.bc.ca/hours-locations/oyama'><span style='color: #0000ff; font-family: Calibri;'>http://www.orl.bc.ca/hours-locations/oyama</span></a> . </span></p>

<p><span style='color: black; font-family: 'Calibri','sans-serif';'>Please pre-register online on our website or by phone (250) 548-3377.</span></p>

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Info
Oyama branch of Okanagan Regional Library @ 15718 Oyama Rd, Lake Country, BC V4V 2E1, Canada
to Google Calendar - Harry Potter Party - 2016-11-26 19:00:00 Yahoo Calendar - Harry Potter Party - 2016-11-26 19:00:00 Hotmail / Windows Live Calendar - Harry Potter Party - 2016-11-26 19:00:00 iCalendar - Harry Potter Party - 2016-11-26 19:00:00