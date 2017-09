Harry Potter Party

<p><span style='color: black; font-family: 'Calibri','sans-serif';'>A family activity geared towards witches and wizards ages 5-12 years. Costumes encouraged. </span><span style='color: black; font-family: 'Calibri','sans-serif';'>Details can be found at <a href='http://www.orl.bc.ca/hours-locations/oyama'><span style='color: #0000ff; font-family: Calibri;'>http://www.orl.bc.ca/hours-locations/oyama</span></a> . </span></p>

<p><span style='color: black; font-family: 'Calibri','sans-serif';'>Please pre-register online on our website or by phone (250) 548-3377.</span></p>

