Health Forum on Healthy Joints

<p>Join MLA Norm Letnick, Heidi Howay form the Orthopedic Surgical Optimization Clinic, Norm Hanson, Physiotherapist and Megan Smaha from the Arthritis Society.</p>

<p>Learn about chronic joint injuries, preventing point injuries and treatment options.</p>

<p><img class='alignleft size-full wp-image-11621' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Letnick-Health-Forum-2015-Nov-10.jpg' alt='Letnick Health Forum 2015 Nov 10' width='414' height='723' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Letnick-Health-Forum-2015-Nov-10.jpg 414w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Letnick-Health-Forum-2015-Nov-10-172x300.jpg 172w' sizes='(max-width: 414px) 100vw, 414px' /></p>