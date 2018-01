Income Tax Clinic

<p>Volunteers will be available to help low income citizens prepare income tax returns Mondays: March 5, 12, 19, 26, 2018 First come, first served – no appointment necessary.</p>

<p>Final day for pick up of forms but no new applications taken: Tuesday, April 3 (10am-noon)</p>

<p><img class='alignleft size-large wp-image-15936' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2018-Income-Tax-Poster-745x1024.jpg' alt='' width='640' height='880' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2018-Income-Tax-Poster-745x1024.jpg 745w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2018-Income-Tax-Poster-218x300.jpg 218w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2018-Income-Tax-Poster-768x1056.jpg 768w' sizes='(max-width: 640px) 100vw, 640px' /></p>