JS Garcia Band presented by TD

<p>Join neighbours and friends for a FREE live concert in the park presented by TD. </p>

<p>Live! in Lake Country hosts JS Garcia Band. </p>

<p>Bring your lawn chairs and blankets for seating in the park. Kids activities on site. Last concert of the summer. </p>

<p><img class='alignleft size-large wp-image-14971' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/LILC-handbill-0706172-731x1024.jpg' alt='' width='640' height='897' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/LILC-handbill-0706172-731x1024.jpg 731w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/LILC-handbill-0706172-214x300.jpg 214w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/LILC-handbill-0706172-768x1075.jpg 768w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/LILC-handbill-0706172.jpg 915w' sizes='(max-width: 640px) 100vw, 640px' /></p>