<p><strong>Thursday afternoons at 3:00 p.m. </strong></p>

<p>For knitters & crocheters of all experience levels. Bring along yarn and needles and a project to work on.</p>

<p>Drop-in and Free.</p>

<p><img class='alignleft size-large wp-image-12561' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Knitting-Circle-poster-on-going-2016-LC-791x1024.jpg' alt='Knitting Circle poster on-going 2016 LC' width='640' height='829' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Knitting-Circle-poster-on-going-2016-LC-791x1024.jpg 791w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Knitting-Circle-poster-on-going-2016-LC-232x300.jpg 232w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Knitting-Circle-poster-on-going-2016-LC-768x994.jpg 768w' sizes='(max-width: 640px) 100vw, 640px' /></p>