Lake Country Canada 150 ribbon cutting

<p>The Lake Country Garden Club along with the District of Lake Country and Kel-Lake Greenhouses invites you to a ribbon cutting ceremony at the installation of a Lake Country Canada 150 Garden. </p>

<p><img class='alignleft size-large wp-image-15062' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Canada-150-invite-791x1024.jpg' alt='' width='640' height='829' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Canada-150-invite-791x1024.jpg 791w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Canada-150-invite-232x300.jpg 232w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Canada-150-invite-768x994.jpg 768w' sizes='(max-width: 640px) 100vw, 640px' /></p>

<p><img src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/IMG_0504.jpg' alt='' width='640' height='480' class='alignleft size-full wp-image-15063' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/IMG_0504.jpg 640w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/IMG_0504-300x225.jpg 300w' sizes='(max-width: 640px) 100vw, 640px' /></p>