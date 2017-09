Magic in the Moonlight – Pay What You Can Movie

<p><span style='font-family: Verdana;'><span style='font-size: medium;'>A romantic comedy about an Englishman brought in to help unmask a possible swindle. Personal and professional complications ensue.<br />

2014 • 97 minutes • Colour • Mongrel Media Director: Woody Allen

Cast: Emma Stone, Colin Firth, Marcia Gay Harden, Hamish Linklater, Jacki Weaver, Eileen Atkins, Erica Leerhsen, Simon McBurney Comedy, Drama

View the Trailer

<p><iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/KNJ_x3nQsgI' frameborder='0' allowfullscreen></iframe></p>