Hubba Hubba Revue presents

MONDAY NIGHT HUBBA: MONE'T HA-SIDI'S BLACK ARTS MATTER

Featuring performances by:

Kiki La Chanteuse

Sadira Ladyliquid

Magnoliah Black

Sgt. Die Wies

Redbone

Jet Noir

Sweet Belize

Mone't Ha-Sidi

Hosted by:

Mone't Ha-Sidi & Sweet Belize

Monday Night Hubba is the perfect way to start your week sexy: with cocktails, tease, comedy and a more intimate experience than Hubba's big monthly extravaganzas! Each Monday night is a fun-filled, shimmering showcase of local, national and international burlesque and variety talent -- and a chance to see the most dazzling debuts before they hit it big!

Follow Hubba Hubba Revue on Facebook: https://www.facebook.com/groups/hubbahubbarevue/

Buy tickets: https://www.dnalounge.com/calendar/2017/10-02d.html

Watch and listen:

Hubba Hubba Revue: Promo Reel: http://youtu.be/kCiLZYFLf78

burlesque.

9pm - 11:30pm.

18+ with ID.

$7 Gen. Adm.;

$12 Reserved Seating.

http://www.hubbarevue.com/

RSVP: https://www.facebook.com/events/361181520968596/