Municipal Hall CLOSED

<p>Municipal Hall will be closed Friday, November 11, 2016 for the observance of Remembrance Day.</p>

<p>All essential services will remain in operation.</p>

<p><img class='alignleft size-medium wp-image-13913' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/District-of-LC-Remembrance-Day-ad-1-1-300x270.jpg' alt='district-of-lc-remembrance-day-ad' width='300' height='270' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/District-of-LC-Remembrance-Day-ad-1-1-300x270.jpg 300w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/District-of-LC-Remembrance-Day-ad-1-1-768x691.jpg 768w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/District-of-LC-Remembrance-Day-ad-1-1.jpg 800w' sizes='(max-width: 300px) 100vw, 300px' /></p>