New Year Kick-Off

Performing Live:

GALILEO -- https://www.facebook.com/officialgalileo1

THE WOLF AND THE HOUND -- https://www.facebook.com/thewolfandthehound

ISOLATIONIST -- https://www.facebook.com/isolationistband

THROWN-OUT BONES -- https://www.facebook.com/thrownoutbones

THE HERE-AWAY -- https://www.facebook.com/thehereawayband

SOURGREEN -- https://www.facebook.com/sourgreensf

EL GUAPO -- https://www.facebook.com/el-guapo-167036153318938

STAY OUT -- https://www.facebook.com/officialstayout

THE SPACE MONKEES -- https://www.facebook.com/thespacemonkees

THE BLIND STARES -- https://www.facebook.com/theblindstares

rock.

5pm - 11pm.

all ages.

$10 advance;

$15 day of show.

https://www.facebook.com/events/121667428524570

Buy tickets: https://www.dnalounge.com/calendar/2018/01-07d.html