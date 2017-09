Okanagan Centre fund raiser dinner & dance

<p>The Community Hall Association of Okanagan Centre is hosting their annual fund raiser dinner and dance December 10th, 2016.</p>

<p>Live Music by Blue City Trio</p>

<p>Tickets $30.00 are available at INTRIGUE WINERY from 20th November onwards</p>

<p><img class='alignleft size-large wp-image-13902' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Ok-Ctr-Hall-ROCK-AROUND-THE-CHRISTMAS-TREE-2016-792x1024.jpg' alt='ok-ctr-hall-rock-around-the-christmas-tree-2016' width='640' height='827' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Ok-Ctr-Hall-ROCK-AROUND-THE-CHRISTMAS-TREE-2016-792x1024.jpg 792w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Ok-Ctr-Hall-ROCK-AROUND-THE-CHRISTMAS-TREE-2016-232x300.jpg 232w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Ok-Ctr-Hall-ROCK-AROUND-THE-CHRISTMAS-TREE-2016-768x993.jpg 768w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Ok-Ctr-Hall-ROCK-AROUND-THE-CHRISTMAS-TREE-2016.jpg 1063w' sizes='(max-width: 640px) 100vw, 640px' /></p>