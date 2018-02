Ousman Umar, feeding minds

Ousman Umar va arribar amb 17 anys a Barcelona despres un llarg viatge que va durar anys. Va començar treballar a Bike Tech com a mecànic de bicicletes mentres per la nit estudiava.

En aquesta conferència l’Ousman explica la seva vivència de creuar el desert i arribar en una pastera arriscant la vida a les Illes Canàries. Conscient que el seu cas és excepcional, se sent amb l’obligació de “retornar la sort que ha tingut”, com explica ell mateix. Per aquesta raó ha fundat la ONG NASCO ICT que té la finalitat de crear aules informàtiques a Ghana, per tal que els nens d’aquest país puguin aprendre i informar-se amb l’ajuda d’ordinadors portàtils, que s’envien des de Barcelona.

La ONG NASCO ICT va ser premiat per la ONU l’any passat.

https://www.facebook.com/events/2025087040851214/