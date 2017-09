Oyama Book Club

<p>Join us for a Book Club chat the first Thursday of every month (April – July 2017)</p>

<p><span style='font-family: 'Calibri','sans-serif'; color: black;'>Thursday, April 6 – The Forgotten Seamstress by Liz Trenow</span></p>

<p><span style='font-family: 'Calibri','sans-serif'; color: black;'>Thursday, May 4 – Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking by Susan Cain</span></p>

<p><span style='font-family: 'Calibri','sans-serif'; color: black;'>Thursday, June 1 – Best Laid Plans by Terry Fallis</span></p>

<p><span style='font-family: 'Calibri','sans-serif'; color: black;'>Thursday, July 6 – A Memory of Violets by Hazel Gaynor</span></p>