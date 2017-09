<p>Oyama Community Club is once again hosting the annual Turkey Bingo event at the Oyama Hall.</p>

<p>$5 for two cards | Additional cards $1 each | Free card with Food Bank donation</p>

<p>50/50 raffle</p>

<p>Concession</p>

<p><img class='alignleft wp-image-11701' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2015-Oyama-turkey-bingo.jpg' alt='2015 Oyama turkey bingo' width='516' height='730' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2015-Oyama-turkey-bingo.jpg 678w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2015-Oyama-turkey-bingo-212x300.jpg 212w' sizes='(max-width: 516px) 100vw, 516px' /></p>