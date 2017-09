<p>Join MLA Norm Letnick for a discussion on Pet Health: guide to happier, healthier pet and happier, healthier you.</p>

<p>Featured speakers include:</p>

<p>Dr. Eliot Kaplan, veterinarian, Tri Lake Animal Hospital</p>

<p>Suzanne Pugh, Branch Manager, Kelowna BC SPCA</p>

<p>Lindsay Burton, UBC Okanagan, researching health benefits of pets</p>

<p><img class='alignright size-medium wp-image-10849' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Pet-Health-Forum_1_4-April-11-2015-Norm-Letnick-185x300.jpg' alt='Pet Health Forum_1_4 April 11 2015 Norm Letnick' width='185' height='300' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Pet-Health-Forum_1_4-April-11-2015-Norm-Letnick-185x300.jpg 185w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Pet-Health-Forum_1_4-April-11-2015-Norm-Letnick-632x1024.jpg 632w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Pet-Health-Forum_1_4-April-11-2015-Norm-Letnick.jpg 1585w' sizes='(max-width: 185px) 100vw, 185px' /></p>