Peter Loveday a l'Heliogàbal

Bon amic de la casa, el cantautor australià establert a Barcelona, Peter Loveday, torna a l’Helio per presentar el seu setè àlbum, que aquest cop és un llibre il·lustrat pel mateix artista amb les seves lletres que traspassen les imatges. "Through the Mirror", és un disc ple de cançons que parlen de trobades i de pèrdues, de memòries, de records, dels senyals del camí, des de l'inici a la fi.

Prolífic i assidu músic de directe, i com sempre ben acompanyat per la seva banda, amb Sarah Davison (veu, flauta, guitarra i percussió) i Naomi M. Wedman (veu, violí i piano). Segur que serà una nit especial en la que gaudirem de les seves melodies i paraules.

Aforament limitat!

Anticipada 7€/Taquilla 9€

