Pinponpanpon: Summer Break

DNA Lounge 375 Eleventh Street, San Francisco, Kalifornien 94103

Performing Live:

PINPONPANPON

With DJs:

Brand New (Toronto)

Jedwill

Yx2

Exteeng

Japanese idol group Pinponpanpon brings a mix of J-pop, hyperpop, and internet-era club pop. Somewhere between an idol live and a late-night club event.

j-pop. hyperpop. electro. jersey club.

9pm - 2am.

21+ with ID.

$25 limited advance;

$30 after.

Buy tickets: https://www.dnalounge.com/calendar/2026/08-14d.html

Watch and listen:

Pinponpanpon: Varg²™: No It's Not: https://youtu.be/oITKJvhvd_M

Pinponpanpon: Isetan: https://youtu.be/iWSbPRVZBq0

Pinponpanpon: Maidnight Ravers: https://youtu.be/Hf5vwt2qQFg

Info

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credits

DNA Lounge 375 Eleventh Street, San Francisco, Kalifornien 94103
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