Pinponpanpon: Summer Break
DNA Lounge 375 Eleventh Street, San Francisco, Kalifornien 94103
Performing Live:
PINPONPANPON
With DJs:
Brand New (Toronto)
Jedwill
Yx2
Exteeng
Japanese idol group Pinponpanpon brings a mix of J-pop, hyperpop, and internet-era club pop. Somewhere between an idol live and a late-night club event.
j-pop. hyperpop. electro. jersey club.
9pm - 2am.
21+ with ID.
$25 limited advance;
$30 after.
Buy tickets: https://www.dnalounge.com/calendar/2026/08-14d.html
Watch and listen:
Pinponpanpon: Varg²™: No It's Not: https://youtu.be/oITKJvhvd_M
Pinponpanpon: Isetan: https://youtu.be/iWSbPRVZBq0
Pinponpanpon: Maidnight Ravers: https://youtu.be/Hf5vwt2qQFg
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