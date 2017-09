<p>View the <a href='https://lakecountry.civicweb.net/Documents/DocumentList.aspx?Id=67400'>Public Hearing Agenda Package </a>for OCP and Zoning Amendment (DLC) Bylaws 1003 & 1004, 2017</p>

<p>View the <a href='https://lakecountry.civicweb.net/document/67401'>Regular Council Meeting Agenda Package.</a></p>

<p>The Public Hearing will begin at 7:00 p.m. and be followed by the Regular Council Meeting.</p>