<p><em> </em>Join the Master Gardeners group of Kelowna for this FREE one hour presentation covering pruning and putting your garden to rest.</p>

<p>Okanagan Regional Library – Oyama Branch</p>

<p>15718 Oyama Road</p>

<p>Oyama, BC V4V 2E1</p>

<p>250 548-3377 Branch (Tues/Thurs 2 – 7pm)</p>