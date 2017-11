<p>The Royal Canadian Legion Branch #189 – Oyama is hosting the annual Remembrance Day Service. </p>

<p>10:30am please be seated in the gym at GESS</p>

<p>11:00am formal service</p>

<p>March to cenotaph to follow the service</p>

<p>Open House at the Oyama Legion to follow: 15712 Oyama Road.</p>

<p><img class=' wp-image-15657 alignleft' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2014-Remembrance-Day-service-vets-and-flags-300x225.jpg' alt='' width='395' height='296' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2014-Remembrance-Day-service-vets-and-flags-300x225.jpg 300w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2014-Remembrance-Day-service-vets-and-flags-768x576.jpg 768w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2014-Remembrance-Day-service-vets-and-flags-1024x768.jpg 1024w' sizes='(max-width: 395px) 100vw, 395px' /></p>