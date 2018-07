Retiro de Diosas - Transformation

ENGLISH BELOW

Este mágico encuentro tendrá lugar del 5 al 7 de OCTUBRE. Hemos elegido un escenario idílico para este fin de semana mágico en el Centro de Retiros Alaya en Cal Pau Cruset, ubicado entre los viñedos de la región vinícola del Penedés, a un corto viaje de Barcelona.

Será un maravilloso Círculo de Diosas dedicado a unir a las mujeres en comunión con la naturaleza, entre ellas y consigo mismas, enfocado a la TRANSFORMACIÓN mediante el movimiento, técnicas de curación ancestrales y rituales poderosos, trabajamos juntos para liberar creencias limitantes, conectarnos con nuestros verdaderos y auténticos ser y crear nuevas intenciones de empoderamiento de cómo queremos dar forma a nuestras vidas.

INFO: Brianna - 622·382·237 - retirodediosas@gmail.com

ENGLISH:

This magical encounter will take place from the 5th to the 7th of OCTOBER. We have chosen an idyllic setting for this magical weekend at the Alaya Retreat Center in Cal Pau Cruset, located among the vineyards of the Penedes wine region, a short trip from Barcelona.

It will be a wonderful Circle of Goddesses dedicated to uniting women in communion with nature, among themselves and with themselves, focused on TRANSFORMATION through movement, ancestral healing techniques and powerful rituals, we work together to release limiting beliefs, connect with our True and authentic to be and create new intentions of empowerment of how we want to shape our lives.

INFO: Brianna - 622·382·237 - retirodediosas@gmail.com

