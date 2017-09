Sexual Health Forum with MLA Norm Letnick

<p><img class='alignleft size-medium wp-image-9908' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Sexual-Health-Forum-Ad-2014-Nov-15-231x300.jpg' alt='Sexual Health Forum Ad 2014-Nov-15' width='231' height='300' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Sexual-Health-Forum-Ad-2014-Nov-15-231x300.jpg 231w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Sexual-Health-Forum-Ad-2014-Nov-15.jpg 697w' sizes='(max-width: 231px) 100vw, 231px' />Please join MLA Norm Letnick and Maureen McGrath, host of CKNW Sunday Night Sex Show, along with other experts to discuss Sexual Health at all ages.</p>