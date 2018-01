Slowdive a Barcelona

Hasta los más reacios a las reuniones celebraron la de Slowdive. El grupo británico, pionero del shoegaze en los 90, decidió volver a coger los instrumentos en 2014 para actuar en Primavera Sound y demostrar por qué han acabado siendo una de las bandas más influyentes del género. La reunión dio lugar a una gira mundial y a la constatación de que, además, se habían convertido en un nombre de culto para toda una nueva generación.

Ya entonces quedó claro que el reencuentro de Neil Halstead, Rachel Goswell, Nick Chaplin, Christian Savill y Simon Scott tenía fondo. Y la confirmación definitiva ha llegado en 2017 con Slowdive, su primer disco de estudio en 22 años, que muchos medios han encumbrado no solo como su mejor trabajo sino como uno de los más destacados de esta temporada. Un álbum, producido por Chris Coady (Beach House, Future Islands), en el que se funde su esencia con la intensidad que desprenden en directo. El quinteto lo presentará el 6 de marzo en la sala Apolo de Barcelona. Queda claro que el shoegaze está más vivo que nunca y que es en gran parte gracias a Slowdive.

MARTES 6 DE MARZO - BARCELONA (APOLO)

Entradas: http://bit.ly/Slowdive_BCN

Fins i tot els més reticents a les reunions van celebrar la de Slowdive. El grup britànic, pioner del shoegaze als anys 90, va decidir tornar a agafar els instruments al 2014 per actuar a Primavera Sound i demostrar per què han acabat sent una de les bandes més influents del gènere. La reunió va donar lloc a una gira mundial i a la constatació que, a més, s'havien convertit en un nom de culte per a tota una nova generació.

Ja llavors va quedar clar que el retrobament de Neil Halstead, Rachel Goswell, Nick Chaplin, Christian Savill i Simon Scott tenia fons. I la confirmació definitiva ha arribat el 2017 amb Slowdive, el seu primer disc d'estudi en 22 anys, que molts mitjans han celebrat no només com el seu millor treball sinó com un dels més destacats d'aquesta temporada. Un àlbum, produït per Chris Coady (Beach House, Future Islands), en el qual fonen la seva essència amb la intensitat que desprenen en directe. El quintet el presentarà el 6 de març a la sala Apolo de Barcelona. Queda clar que el shoegaze està més viu que mai i que és en gran part gràcies a Slowdive.

DIMARTS 6 DE MARÇ - BARCELONA (APOLO)

Entrades: http://bit.ly/Slowdive_BCN

https://www.facebook.com/events/923586861139698/