Small Business & Craft Expo

<p>$5 admission with half of the proceeds going to the Food Bank. </p>

<p>$75.00 for an individual table</p>

<p>New item consignment table available.</p>

<p>Food safe certified food vendor wanted. </p>

<p>Contact Val at 778-480-6102 or cell 1-306-281-9394 to reserve your table.</p>

<p><img class='alignleft size-large wp-image-15699' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2017_11_09-small-business-expo-724x1024.jpg' alt='' width='640' height='905' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2017_11_09-small-business-expo-724x1024.jpg 724w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2017_11_09-small-business-expo-212x300.jpg 212w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/2017_11_09-small-business-expo-768x1086.jpg 768w' sizes='(max-width: 640px) 100vw, 640px' /></p>