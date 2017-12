Taller de Kundalini : Stress & Compromiso con Núria Durán

Aliviar el estrés & Conectar con el Compromiso.

Taller de Kundalini Yoga para Aliviar el Estrés acumulado al largo de la vida, aligerar el ruido del subconsciente, deshacerse de sus tensiónes y desarrollar el Compromiso desde la fuente de energía que te hace vibrar. Estar vivo y activo. Vivir desde el equilibrio y deshacer antiguos patrones de comportamiento o viejos hábitos.

La práctica del taller es apta para todos los niveles y una perfecta oportunidad para lograr herramientas yoguicas para descargar el Estrés acumulado y dar lugar al espacio de escuchar y vivir desde otra mirada hacía el interior.

Inmersión en la práctica de Kriyas (serie de asanas), Pranayama (técnica de respiración), Meditación específicas y uso de aceites esenciales.

Además de incorporar herramientas prácticas para la vida diaria, donde escuchar las emociones y vivir con la parte positiva del estrés.

Estas herramientas yoguicas serán las nuevas compañeras en el día a día.

Núria Durán enseña Kundalini Yoga con la influencia del Mindfulness y Aromaterapia, ademas de ser especialista en gestion del estrés en Empresa.

Sabado 16 de Diciembre a las 11H

Espacio Norte de Yoga con Gracia

Plaça del Nord 11

“Your intelligence should flow through your chakras under the supervision of your intuition. It is a simple science, through which you will become successful in live” Yogi Bhajan

