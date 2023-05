Harder, Better, Faster, Stronger presents

TAROT: THE BAD BUNNY ANNIVERSARY PARTY

Main Room:

Noise

Bit

Celebrating the One Year Anniversary of Un Verano Sin Ti!

¡La mejor fiesta de baile un tributo a Bad Bunny y Un Verano Sin Ti!

Información acerca del evento: ¡Traiga el calor para la mejor noche de Bad Bunny! Un Verano Sin Ti viene a vida con una fiesta de baile dedicada al talento completo de Bad Bunny escucha Toda su discografía con éxitos como \"Moscow Mule\" \"Tarot\" \"Me Porto Bonito\" \"Yonaguni\" \"Dakiti\" \"La Cancion\" \"Mia\" ¡y más! ¡Además, escucha éxitos de sus compañeros latinos, de reggaetón y perreo favoritos como J Balvin, Daddy Yankee, Karol G, Becky G, Rosalía, Tini y más!

Experiencia sobra de:

• Proyecciones de videos musicales de Bad Bunny

• Fotos con el imagine de Bad Bunny con fotógrafos profesionales

• Decoraciones brillantes inspiradas en Bad Bunny

• ¡Y más sorpresas!

Vestir: Looks de verano inspirados por Bad Bunny estan super recomendadas!

The ultimate tribute dance party to Bad Bunny and Un Verano Sin Ti!

Bring the heat for the ultimate Bad Bunny night! Un Verano Sin Ti comes alive with a dance party dedicated to Bad bunny's full body of work from his Entire discography with hits like \"Moscow Mule\" \"Tarot\" \"Me Porto Bonito\" \"Yonaguni\" \"Dakiti\" \"La Cancion\" \"Mia\" and more! Plus hear bangers from his favorite Latin, Reggaeton & Perreo peers like J Balvin, Daddy Yankee, Karol G, Becky G, Rosalia, Tini & more!

Experience:

• Bad Bunny music video projections

• Bad Bunny photo ups with professional photographers

• Bad Bunny inspired glittery decorations

• And more surprises!

Attire: Bad Bunny summer looks are highly encouraged!

Buy tickets: https://www.dnalounge.com/calendar/2023/06-03.html

Watch and listen:

Tarot: The Bad Bunny Dance Party: https://youtu.be/9SwqtqHAv0Y

reggaeton. salsa. cumbia. latin dance.

9pm - 2:30am.

21+ with ID.

$15 limited advance;

$20 after;

$30 door.