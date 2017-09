Teddy Bear Picnic MOVED to Mission Park

<p>Please note due to the Okanagan Centre fire, today’s Teddy Bear Picnic previously scheduled for Kopje Regional Park in Lake Country has been moved to Mission Creek Regional Park from 12-3pm today. 2363 Springfield Road.</p>

Sunday, July 16th help us salute our stuffies at the 'Old Fashioned Teddy Bear Picnic' at Kopje Regional Park, located along Carrs Landing Road in Lake Country.

Bring out your favourite stuffed animal and join Regional Parks staff for a picnic and activities designed to look after your stuffed friend! Bring out a picnic lunch and blanket to enjoy a summer's day at Kopje Regional Park. Activities take place from 12:00 pm to 3:00 pm.