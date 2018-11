bocarotonobserver

Ein bunter Erlebnis-Parcours zu allem, was uns täglich bewegt. Stop and Go ist eine Art Spielfeld, auf dem die Besucher an Kreuzungspunkten ihre Mobilitätsentscheidungen treffen. So wie eben jeden Tag im Alltag. Die Ausstellung gibt inspirierende Einsichten auf die Straße, ins Herz von Bus und Bahnen, ins Innerste von Autos, auf Sättel und Reifen und natürlich für Fußgänger.

Die Ausstellung kann bis zum 14.7.2019 immer Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 -18 Uhr besucht werden.

Der Eintritt beträgt für Kinder 5 Euro, Erwachsene 8 Euro und die Familienkarte kostet 16 Euro.