Beans ‘n Jeans fundraiser event

<p>Come out, enjoy some chili and buns, and have some fun and help raise funds to replace a 100-year-old Hall floor in the Okanagan Centre Hall,</p>

<p>Tickets $20.00 per person (Cash or cheque only please)</p>

<p>Purchase at INTRIGUE WINES<br />

2291 Goldie Road, Lake Country</p>

<p>For further information please call:<br />

250-766-2372 or email: bbdewonck@gmail.com</p>

<p><img class='alignleft size-large wp-image-15913' src='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Beans-n-Jeans-event-2018-Jan-27-791x1024.jpg' alt='' width='640' height='829' srcset='http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Beans-n-Jeans-event-2018-Jan-27-791x1024.jpg 791w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Beans-n-Jeans-event-2018-Jan-27-232x300.jpg 232w, http://www.okanaganway.ca/wp-content/uploads/Beans-n-Jeans-event-2018-Jan-27-768x994.jpg 768w' sizes='(max-width: 640px) 100vw, 640px' /></p>